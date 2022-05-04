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Последовательность реформ
Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнул важность дальнейших путей развития принципов демократии в стране. Происходящие реформы в современном Казахстане требуют серьезной политической трансформации.

Основной закон страны, определяющий отношения общества и государства, – Конституция – является гарантом независимости, гарантом прав и свобод каждого гражданина, гарантом единства, стабильности и процветания, уверенного развития нации. Новая модель формирования и взаимодействия институтов власти, усиление роли Парламента и маслихатов расширят участие граждан в политической жизни страны. Упрощение процедуры регистрации политических партий, модернизация избирательного процесса, расширение полномочий местных исполнительных и представительных органов окажут влияние на системную трансформацию и определят новую парадигму долгосрочного развития государства.

Сила казахстанского общества, его принципиальная позиция формируют период новейшей истории Казахстана, начавшийся сразу после январских событий. Общенациональный референдум на основе свободного волеизъявления граждан является одним из знаковых достижений политической трансформации, проводимой Президентом страны, выражением последовательности шагов в развитии демократизации общества, направленных на усиление защиты фундаментальных и конституционных прав народа Казахстана.

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