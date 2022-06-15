Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Послы пяти государств вручили верительные грамоты Токаеву

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама – Тхай Ныы Май Фам, Португалии – Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении – Армен Гевондян, Чили – Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии – Сара Мари Уолш.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства в выполнении благородных обязательств в Казахстане.

Обращаясь к послу Вьетнама, Президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.

"Казахстан заинтересован в расширении политического диалога и торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом. Ожидаю, что государственный визит Президента Вьетнама в Казахстан позволит выработать долгосрочную всеобъемлющую дорожную карту двустороннего партнерства. Рассчитываем, что этот визит будет совмещен с его участием в предстоящем саммите СВМДА в казахстанской столице", – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Португалию в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе.

"Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита Президента Португалии в Казахстан", – полагает он.

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией – одной из ключевых партнеров нашей страны на пространстве СНГ.

"Наше двусторонние контакты основаны на глубоких исторических связях. Надеюсь, что устойчивый мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят наше многоплановое двустороннее и многостороннее партнерство", – считает Президент.

Глава государства выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.

"Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами", – сказал он.

Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, Касым-Жомарт Токаев отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.

"Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости", – сказал Президент.

В завершение мероприятия Глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Новые знания и инновационные технологии
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Вредный мотылек
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Представлена книга «Кенесары-хан»
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Президент , Общество
Кто вошёл в состав Национального курултая при Президенте РК
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…
Президент
Токаев подписал указ о создании Национального курултая при …
Президент
Пост госсекретаря упразднён: Токаев подписал указ о статусе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]