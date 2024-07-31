Посмертный донор из Шымкента спас четыре жизни

На днях в Центре сердца Шымкента, Национальном научном центре хирургии им. А. Н. Сызганова, областной клинической больнице Туркестанской области и в University Medical Center прошли уникальные операции по транс­плантации донорских органов.

В первом случае новое серд­це получил мужчина 1966 года рождения. В Центре хирургии печень пересадили 58-летней женщине. Почки получили 40- и 16-летние реципиенты. Оперативная организация процесса донорства и трансплантации проведена сотрудниками Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ).

Согласие на посмертное донорство дали родственники погибшего в ДТП парня. Ему было 18 лет.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано семь посмерт­ных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров – пять, проведена транс­плантация 19 органов.