Посмертный донор из Шымкента спас четыре жизни Свежий выпуск 31 июля 2024 г. 0:59 86 Насихат Оркушпаева Печень, сердце и две почки погибшего в аварии молодого человека пересадили четверым реципиентам. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На днях в Центре сердца Шымкента, Национальном научном центре хирургии им. А. Н. Сызганова, областной клинической больнице Туркестанской области и в University Medical Center прошли уникальные операции по трансплантации донорских органов. В первом случае новое сердце получил мужчина 1966 года рождения. В Центре хирургии печень пересадили 58-летней женщине. Почки получили 40- и 16-летние реципиенты. Оперативная организация процесса донорства и трансплантации проведена сотрудниками Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ). Согласие на посмертное донорство дали родственники погибшего в ДТП парня. Ему было 18 лет. По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано семь посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров – пять, проведена трансплантация 19 органов. #ДТП #операция #донорство #посмертный донор