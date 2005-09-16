Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2005 года, № 898

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2000 года, № 841

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2000 года № 841 «О ставках вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 25, ст. 292) следующее изменение: в приложении к указанному постановлению: строку: «76 - Алюминий и изделия из него - 15, но не менее 100 ЕВРО за 1 тонну» изложить в следующей редакции: «76 - Алюминий и изделия из него - 15, но не менее 100 ЕВРО за 1 тонну кроме: из 7601 20 100 0 Алюмобериллиевая лигатура 0». 2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности. 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ