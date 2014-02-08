Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1552Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление аудиторской деятельности» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1555Об утверждении Правил уплаты обязательных членских взносов в Национальную палату предпринимателей Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1556О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1263 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1557Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам нотариальной деятельностиПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1558Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам адвокатской деятельностиПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 декабря 2013 года № 1551О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2014–2018 годы
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