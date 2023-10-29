Пострадавшие горняки получают всю необходимую медпомощь

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Подготовленные бригады медиков своевременно начали лечение поступивших горняков в зависимости от тяжести состояния.

"Всего в приёмно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая и Шахтинска было доставлено 28 человек. Из них госпитализировано 24 пострадавших: 20 в отделение токсикологии КГП на ПХВ "Многопрофильная больница им.Х.Макажанова" с отравлением токсическими газами, лёгкой и средней степени тяжести. Состояние пациентов без ухудшения, проводится детоксикационная и симптоматическое лечение; один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии КГП на ПХВ "Многопрофильная больница им.Х.Макажанова" с политравмой; ещё один пострадавший госпитализирован в отделение травматологии КГП на ПХВ "Многопрофильная больница им.Макажанова", пневмоторакс слева, состояние средней тяжести без ухудшений; двое горняков находятся в отделении терапии КГП "Центральная больница г. Шахтинск" с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести", – сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Пострадавшие на уровне приёмно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение. Всем пациентам проведены все необходимые диагностические обследования и манипуляции: лабораторные исследования, компьютерная томография, УЗИ, рентгенография.

Для оказания медицинской помощи привлечены все профильные службы (нейрохирурги, травматологи, хирурги, терапевты, токсикологи, реаниматологи, психологи, функциональные диагносты).

Проведена консультация республиканскими специалистами из Научного центра травматологии и ортопедии, Научного центра нейрохирургии, задействованы необходимые областные специалисты.

Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме.