Пострадавший от срыва ветром газонного покрытия мальчик готовится к выписке в Караганде

В Караганде готовят к выписке из больницы мальчика, получившего черепно-мозговую травму в результате ЧП на детской площадке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz .

Фото: ekaraganda.kz

Ранее сообщалось, что 19 июня в микрорайоне Голубые пруды резким порывом ветра сорвало газонное покрытие вместе с детьми. Двое мальчиков были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Одного ребенка после лечения выписали домой несколько дней назад. После серьезной операции к выписке готовится второй мальчик.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии клиники Макажанова Владимир Дырда отмечает, что жизни и здоровью ребенка в данный момент ничего не угрожает. Мальчик идет на поправку, скоро его выпишут.

Он отметил, что ребенок поступил в критическом состоянии, с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными повреждениями костей лицевого скелета и повреждением лучевой кости правой руки.

«Через день после госпитализации был взят на оперативное вмешательство. Операцию провел врач-хирург Антон Остапенко. Произведена репозиция и фиксация костных обломков, сопоставление костных фрагментов в правильное положение с использованием титановой пластины», – рассказал Владимир Дырда.

По словам врача, послеоперационный период проходил нормально, ребенок воспринимает хорошо окружающих, активно заживают раны, лечение проходит хорошо.

После произошедшего глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов. Правоохранительные органы аким области попросил рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика.

"Из-за халатного отношения взрослых на прошедшей неделе пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируя детские площадки, в первую очередь нужно думать об их дальнейшей безопасной эксплуатации. Нужно проверять и укреплять футбольные ворота и МАФы так, чтобы ничего не падало. Что мы видим: подрядчики у нас торопятся, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому теперь предупреждением я не ограничусь", - заявил Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании 26 июня.