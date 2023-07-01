Пострадавший от срыва ветром газонного покрытия мальчик готовится к выписке в Караганде

Общество
614
Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Караганде готовят к выписке из больницы мальчика, получившего черепно-мозговую травму в результате ЧП на детской площадке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Фото: ekaraganda.kz

Ранее сообщалось, что 19 июня в микрорайоне Голубые пруды резким порывом ветра сорвало газонное покрытие вместе с детьми. Двое мальчиков были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Одного ребенка после лечения выписали домой несколько дней назад. После серьезной операции к выписке готовится второй мальчик.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии клиники Макажанова Владимир Дырда отмечает, что жизни и здоровью ребенка в данный момент ничего не угрожает. Мальчик идет на поправку, скоро его выпишут.

Он отметил, что ребенок поступил в критическом состоянии, с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными повреждениями костей лицевого скелета и повреждением лучевой кости правой руки.

«Через день после госпитализации был взят на оперативное вмешательство. Операцию провел врач-хирург Антон Остапенко. Произведена репозиция и фиксация костных обломков, сопоставление костных фрагментов в правильное положение с использованием титановой пластины», – рассказал Владимир Дырда.

По словам врача, послеоперационный период проходил нормально, ребенок воспринимает хорошо окружающих, активно заживают раны, лечение проходит хорошо.

После произошедшего глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов. Правоохранительные органы аким области попросил рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика.

"Из-за халатного отношения взрослых на прошедшей неделе пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируя детские площадки, в первую очередь нужно думать об их дальнейшей безопасной эксплуатации. Нужно проверять и укреплять футбольные ворота и МАФы так, чтобы ничего не падало. Что мы видим: подрядчики у нас торопятся, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому теперь предупреждением я не ограничусь", - заявил Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании 26 июня.

#мальчик #Караганда #больница #травма #операция #газон #выписка

Популярное

Все
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Высоко сижу, далеко гляжу
Закрывайте двери!
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
YuMi спасает джунгли
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Атакуют… сверчки
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых

Читайте также

Осторожно комары! Как не заразиться малярией на отдыхе
Многодетную должницу по алиментам пришлось объявить в розыс…
Чем можно заразиться при примерке одежды, рассказали санвра…
Приговор в отношении Серика Кудебаева оставлен без изменения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]