Поступать в вуз на грант без ЕНТ теперь могут победители международных олимпиад

Победители международных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов теперь могут поступать в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.

"Подписал приказ об утверждении перечня международных предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, победителям и призерам которых будут предоставляться образовательные гранты для обучения в отечественных вузах по профильным направлениям", – написал министр в Facebook.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что ранее по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, данного в Послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство.

"Теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки.

Сегодня Министерство образования и науки проведет церемонию чествования победителей и призеров Всемирной гимназиады -2022. Напомню, что наши школьники завоевали 86 медалей и заняли почетное третье место, обойдя сверстников из более чем 70 стран мира. И теперь они первыми получат гранты для обучения в вузах.

Такая беспрецедентная поддержка юных талантов стала возможна благодаря решению Президента страны", – добавил глава МОН РК.