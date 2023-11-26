Поступательное движение вперед
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Подготовила Дана Рысмухамедова
Год назад, вступая на пост президента после победы на состоявшихся 20 ноября выборах, Касым-Жомарт Токаев обозначил общую для всех граждан страны цель – построить Справедливый Казахстан. Для этого необходима большая работа по трансформации общества, реформированию политической системы, повышению эффективности экономики, укреплению демократии... Республика в этом плане осуществляет масштабную модернизацию практически во всех сферах.
Что уже сделано и что еще предстоит? Об этом мы поговорили с известным государственным деятелем, депутатом Сената Парламента РК IV созыва Адилем Ахметом.