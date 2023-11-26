Поступательное движение вперед

– Адиль Курманжанович, насколько успешно, на Ваш взгляд, продвигаются реформы Президента?

– Необходимо отметить, что смена руководства в Казахстане ознаменовалась перезагрузкой всей политической системы страны, включая изменение ключевых подходов по дальнейшему развитию государства, проведение необходимых в современных условиях социально-экономических преобразований, а также укрепление взаимоотношений между государством и обществом.

В то же время первые годы президентства Касым-Жомарта Токаева были отмечены серьезными испытаниями на прочность и его лично, и всей системы государственной власти. Самым масш­табным из них стала пандемия коронавирусной инфекции, вызвавшая заболевания и смерть большого количества казахстанцев. Значительное число мер по стабилизации ситуации и дальнейшему развитию страны и ее экономики было принято благодаря личному учас­тию Главы государства.

В заслугу ему также следует поставить непрерывность и последовательность в реализации реформ, заявленных им в самом начале своего вступления в должность президента. Это касается и поступательного движения по пути окончательного перехода от прежней суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом, подотчетным правительством.

В качестве одного из примеров конкретных действий на этом пути можно назвать законодательное оформление прекращения членства Президента в правящей партии на период его полномочий. И таких примеров десятки. Началась глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство».

На общенациональном референдуме, на который был вынесен беспрецедент­ный пакет изменений и дополнений в Конституцию, большинство граждан поддержало курс Президента на политическую, экономическую и социальную модернизацию страны. Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового Справедливого Казахстана.

Продолжением политической модернизации стали структурные экономические преобразования. Сейчас мы все являемся свидетелями того, как заявленные шаги в направлении политического реформирования всех сфер управления поэтапно претворяются в жизнь.

Как и обещалось, к середине 2023 года осуществлены перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президентской власти, Парламента, Правительства.

– О каких конкретно изменениях идет речь?

– В первую очередь государство обязалось обеспечить равенство возможностей и справедливость для всех, высокий уровень общественных благ и поддержку социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Для реа­лизации вышесказанного был создан соответствующий институт омбудсмена при Президенте.

При этом государство взяло на себя также обязательство всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время оно будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка. Необходимый импульс развития получает сейчас малый и средний бизнес.

Глава государства вскрыл также годами копившиеся системные проблемы в экономике. В их числе – сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций, неравномерное распределение доходов...

Безусловно, все это – сложные проб­лемы, изменить ситуацию в одночасье невозможно. Но очевидно, что есть политическая воля к их решению и понимание того, что необходимо сделать для обеспечения макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, внедрения цифровых технологий, развития малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечения верховенства закона. Для того чтобы народ почувствовал ощутимый прогресс, нужны новые подходы.

Президент также подтвердил, что базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – это качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан. Таким образом, приоритетными ценностями нового экономического курса станут следующие аспекты: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможнос­тей для всех, и, конечно, справедливое распределение национального дохода.

Глава государства также подчеркнул, что все это предполагает решение ряда первоочередных задач.

Так, например, административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем.

Но контроль вовсе не означает давление. Мы нередко видим, как государст­венные органы, включая силовые, рвутся проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. От подобных популистских действий и предостерегает Президент. Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.

Сегодня мы наблюдаем, как модель бюджетной политики переходит от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Начата передача в регионы налоговых поступлений, развивается проект «Бюджет народного участия».

Нужно отметить, что открыто обозначены существующие проблемы развития предпринимательства. Одной из них для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов. Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Для изменения ситуации Нацбанк по поручению Главы государства уже начал определенную работу с учетом зарубежного опыта.

Важный вопрос для народа – земельный. Сейчас вырабатываются новые подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям участков. Проводится работа по выявлению незанятых или не используемых по назначению земель.

Перемены намечены в аграрной, транс­портной, строительной сферах. К примеру, что касается последней... Мы уже воочию видим, как меняются стандарты, как идет борьба с точечной застройкой и так далее.

– Что нужно сделать для того, чтобы граждане Казахстана быстрее на себе ощутили перемены к лучшему?

– Конечно, речь прежде всего должна идти о социальных реформах, о модернизации в социальных отраслях.

Безусловно, гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. В сфере здравоохранения ситуация оставляет желать лучшего. При этом очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно.

Поэтому, как говорит Президент, следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.

Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. В этой сфере также немало перемен. Одно большое министерство разделено на два, теперь каждое ведомство занимается своими конкретными задачами.

К примеру, Министерство просвещения стремится к тому, чтобы каждый казахстанский школьник имел достойные условия для обучения и всестороннего развития. До 2025 года в стране планируется создать 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

Нельзя не отметить и программу «Нацфонд – детям». На общенациональном референдуме поправки в Конституцию стали символом Справедливого Казахстана. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны.

Законодательно оформлены все контуры проекта «Нацфонд – детям». Чуть больше чем через месяц начнется выплата средств в рамках этого проекта. Речь идет об отчислениях 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Действие этой программы реально отображает месседж Президента о том, что ключевая цель реформ – справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину.