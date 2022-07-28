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Поступательное развитие
Ануар Калмыков

Министры иностранных дел Казахстана и Грузии провели переговоры в Нур-Султане.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и констатировали их поступательное развитие в духе дружбы и взаимного уважения.

Министры обсудили основные направления и перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества. Также рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня. В этом контексте стороны высоко оценили уровень взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Подтверждено наличие существенного потенциала в торговых отношениях и достигнута договоренность принять конкретные меры для придания динамики росту объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота. Пятикратный рост взаимной торговли, который по итогам первого полугодия 2022 года достиг почти 150 млн долларов США, – это один из важных рубежей на пути дальнейшей совместной работы.

Особое внимание, как отмечается в сообщении МИД РК, было уделено развитию сотрудничества в области транспорта и коммуникаций. Собеседники обсудили вопросы развития Международного транскаспийского транспортного маршрута с использованием главных казахстанских активов на Южном Кавказе – Батумского нефтяного терминала и порта.

Также было подчеркнуто большое значение активизации культурно-гуманитарных связей.

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