Статьи ​Посвящается Малику Габдуллину Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Многочисленных гостей из столицы, Алматы и регионов республики на торжественной церемонии открытия радушно приветствовали руководители областных управлений: культуры – Сауле Бурбаева, внутренней политики – Айна Мусралимова, общественный деятель Амангельды Садырбеков и директор кокшетауского музея им. М. Габдуллина Кудайберли Мырзабек.



Здесь красовались в степи юрты, установленные жителями аулов Канай-би, Игилик, Койсалган, Малый Жамантуз, Уялы и Ескенежал. Для многочисленных гостей был устроен настоящий праздник с джигитами на конях, ловчими птицами, алтыбаканом, состязаниями акынов и прочими непременными атрибутами казахского тоя.



В огромной выставочной палатке были презентованы инновационные идеи-проекты. Председатель ОФ «Kazakhstan Innovations» Мариям Абишева поведала посетителям о том, что работы акмолинских новаторов регулярно представляются на площадках «Наука и бизнес», Akmola Power и «Мини-ЭКСПО», столичном фестивале Startup-проектов, организатором которого являлся автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» Almaty Tech Garden. Тут же гостям были продемонстрированы изделия с национальным орнаментом.



Очень интересным, красочным и зрелищным было театрализованное представление о кочевой жизни казахского народа. Акыны воспевали красоту родной земли, силу борцов-палуанов, удаль джигитов в скачках и красоту национальных обрядов. Впечатление от праздничного действа не смогла омрачить даже дождливая погода. Фестиваль продолжался допоздна, а завершился национальной игрой в «ақ сүйек» («белая кость»), очень популярной среди молодых влюбленных в стародавние времена.



Следует особо отметить, что достойным украшением и «изюминкой» праздника стала театрализованная демонстрация народных традиций и обычаев: «суйинши сурау», «ерулик беру», «кокпар беру», «бесикке болеу», «тусау кесу», «басире беру». Заслуживает особого внимания и то, как профессионально показали гостям свое искусство мастера кузнечного дела и прикладного искусства. Посетителей порадовала также выставка национальных блюд и юрт. Активное участие в фестивале принимали мастера из кокшетауского ТОО «БЛЭК», которые представили изделия из натурального дерева. Очень понравился участникам фестиваля концерт артистов художественной самодеятельности Зерендинского района «Ауылдың алты ауызы».







