Мировые звезды косплея выберут лучших участников Comic Con Astana

В этом году призовой фонд конкурса составит 20 миллионов тенге, что делает его одним из крупнейших косплей-турниров в регионе

Фото: акимат Астаны

Международный конкурс косплея станет частью программы Comic Con Astana 2026. Работы участников будет оценивать международное жюри, в состав которого вошли известные представители косплей-индустрии и победители международных конкурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Среди членов жюри – всемирно известный творческий дуэт из Германии Kamui Cosplay. Он признан одним из лидеров мировой косплей-индустрии и специализируется на создании высокодетализированных костюмов.

В состав жюри также вошел Leon Chiro – профессиональный косплеер, один из самых известных европейских представителей индустрии и судья крупнейших косплей-фестивалей.

Оценивать работы участников будут и победители международных конкурсов Sazura, Zakos Crowman, Таис Туканова и Анна Brickus. К ним присоединится обладательница гран-при Comic Con Astana 2025 Эмилия Grafomanka.



Международный конкурс косплея ежегодно собирает участников из разных стран. В этом году его призовой фонд составит 20 миллионов тенге, что делает конкурс одним из крупнейших косплей-турниров в регионе.

Пятый международный фестиваль современной поп-культуры Comic Con Astana пройдет в столице Казахстана с 6 по 9 августа на площадках Barys Arena и ЛД «Алау».

Хэдлайнерами фестиваля станут Николай Костер-Вальдау, Пол Андерсон, исполнивший роль Артура Шелби в сериале «Острые козырьки», а также актеры сериала Netflix One Piece Иньяки Годой и Таз Скайлар. Все четыре актера выступят на главной сцене, ответят на вопросы поклонников и примут участие в автограф- и фотосессиях.

В рамках фестиваля также выступит южнокорейская K-pop-группа Kandis, представлявшая Республику Корея на международном телевизионном вокальном конкурсе Silk Way Star в Казахстане. Во время участия в проекте группа получила широкую популярность благодаря исполнению песни «Кеш мені» на корейском языке.

Посетителей Comic Con Astana ждут масштабная выставочная зона, игровые пространства, презентации новинок, интерактивные стенды, тематические активности, автограф- и фотосессии.

Главная сцена фестиваля и встречи с хэдлайнерами будут организованы на территории Barys Arena. В ЛД «Алау» разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации и интерактивы.