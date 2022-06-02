Посвящается театру

В Усть-Каменогорске открылась выставка об истории и сегодняшней жизни Восточно-Казахстанского областного драмтеатра.

Экспозиция «Театр: на перекрестке времен и судеб» стала совместным проектом творчес­кого коллектива актеров и областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. В нее вошли архивные и исторические фотографии, портреты, снимки, запечатлевшие моменты репетиций и сцен из спектаклей, костюмы, макеты декораций, элементы бутафории…

Выставку открывают фото с видами Народного дома – здания 1902 года постройки, где в начале XX века начали с энтузиазмом ставить любительские постановки. В 1936-м профессиональная труппа открыла первый сезон спектаклем по пьесе Гоголя «Женитьба». При театре действовал казахский драмкружок из 15 артистов. В его репертуар входили постановки, например, по пьесе

Георгия Гребенщикова «Жақсы жігіт», о батыре Бекете Серкебаеве и другие.

Отдельно представлен послевоенный период, когда творческий коллектив брался за сложные постановки по Шекс­пиру, Пушкину, Толстому, Дос­тоевскому… Судя по архивным документам, в эти годы театр успешно гастролировал не только по городам Казахстана, но и по всей бывшей советской стране, в том числе Белоруссии, Дальнему Востоку, Сибири, Бурятии.

Часть экспозиции посвящена Рустему Есдаулетову – организатору молодежной театральной студии, драматургу, режиссеру, актеру, поэту. Он прожил всего 31 год, но успел оставить в истории театра яркий след. Рустем запомнился неуемной творческой энергией, талант­ливыми работами, смелой новаторской режиссурой.

– Очарование выставке придают работы театральных художников, – рассказала заведующая литературной частью театра Дарья Волкоедова. – В экспозицию вошли масштабные полотна члена Союза театральных деятелей Казахстана, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Кайсана Кадырбекова и живопис­ные композиции представителей молодой плеяды – Шоты Чоговадзе, Айбека

Самарканова, Еркебулана Сванова.

Как отметили организаторы выставки, в мировой практике немало примеров, когда музейные экспозиции рассказывают о театральном искусстве. В Санкт-Петербурге действует музей театральной и музыкальной культуры, в Париже – музей театра «Гранд-Опера», в Милане – экспозиция «Ла-Скала», в Москве – театральный музей им. А. Бахрушина... Теперь пробный опыт реализовали в областном центре Восточного Казахстана.

– Экспозиция дает представление о том, как был создан и развивался театр в Усть-Каменогорске, – заключили организаторы. – Можно узнать о его репертуаре и творческих достижениях. Для юных посетителей выставка может стать стимулом, чтобы купить билет в театр и прикоснуться к миру сценического искусства.

Как сообщили в музее, выставка будет работать до 1 сентября.