Популярные курорты Казахстана назвали в Минтуризма

По данным бюро нацстатистики, в период с января по сентябрь 2023 года более 3 млн 73 тыс. человек посетили отечественные курортные зоны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это на 344 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,6%. За 9 месяцев 2022 года казахстанские курорты посетили 2 млн 729 тыс. человек.

Самой популярной курортной зоной за 9 месяцев 2023 года стал Алматинский горный кластер. В период с января по сентябрь прошлого года его посетили 1 млн 728 тысяч туристов.

Второе место принадлежит курортам Мангистау. Этот западный регион нашей страны посетило 299 тысяч человек.

На третьей ступени расположилась Щучинско-Боровская курортная зона – 243 тысячи туристов.

В пятерку также вошли два популярных летних мест отдыха – Алакольская курортная зона (область Абай) (204 тысячи) и Балхашская курортная зона (94 тысячи).

По мнению замглавы Минтуризма Ержана Еркинбаева, потенциал некоторых курортов еще не раскрыт в полной мере. Например, курортная зона Катон-Карагай, красота природы которой не уступает ни одному из самых популярных туристических мест страны. За 9 месяцев прошлого года всего лишь 7,8 тысяч человек посетило данный курорт.

«Внутренний туризм Казахстана динамично развивается. Отечественные курорты все больше пользуются популярностью не только у казахстанцев, но и у иностранных гостей. В планах министерства увеличить эти показатели за счет мер господдержки. На сегодня для любого туриста одним из важных критериев выбора места отдыха является развитая инфраструктура. Работа в этом направлении будет продолжена», – сказал Еркинбаев.

Согласно статистическим данным, объем оказанных услуг местами размещения курортных зон вырос на 39%.