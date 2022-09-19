Потепление до 30 градусов прогнозируется в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 20-22 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, погода на Бабье лето порадует всех, кто уже успел соскучиться по теплым летним дням.

На большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода.

Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух и дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану.

Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами, отметили синоптики.