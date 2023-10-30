Потепление ждет казахстанцев в ближайшие дни

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Прогноз погоды по Казахстану на 31 октября - 2 ноября предоставил РГП "Казгидромет"

Фото: Kazpravda.kz

На западе, севере и в центре РК ожидается постепенное потепление, передает Kazpravda.kz.

"Уходящая неделя в северных регионах страны отмечалась по-настоящему зимней, наблюдался снег, среднесуточная температура воздуха оказалось ниже нулевой отметки, однако на новой неделе синоптическая ситуация изменится, серия Атлантических циклонов принесет тепло, после кратковременного понижения температуры воздуха, вместе с теплом, пройдут и осадки в виде дождя и снега, лишь на западе республики погода преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха на западе до 12-20 тепла, на севере и в центре до 5-10 тепла.

Отмечается, что на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, ожидается понижение ночью до 0-5 тепла, в горных и предгорных районах 2-7 мороза, днем 10-15, в горных и предгорных районах 0-5 тепла. 

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