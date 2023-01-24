Потери бюджета на 21 млрд тенге предотвратила Генпрокуратура

Экономика , Общество
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Как отметили в пресс-службе ведомства, представительство интересов государства в суде является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры.

Фото: Kazpravda.kz

В Генеральной прокуратуре рассказали о работе прокуроров в гражданском процессе в минувшем году, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в пресс-службе ведомства, представительство интересов государства в суде является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры.

В прошлом году прокуроры приняли участие при рассмотрении судами свыше 20 тысяч гражданских и административных дел.

По ходатайствам и протестам прокуроров в соответствии с законом приведено 313 судебных актов, из них 60 - по протестам генерального прокурора. Защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге.

По актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан.

Так, по 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге.

После вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Орифджана Шадиева вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге.

Через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления Министерства энергетики об уплате ТОО «Жаикмунай» в бюджет штрафа в размере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств.

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено 9 судебных актов, в том числе 7 - по протестам генерального прокурора.

К примеру, Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО «Стройастес» налогов на 859 млн тенге.

Еще по ряду дел по протестам Генеральной прокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

В результате, по актам прокурорского надзора сформирована единообразная судебная практика по гражданским и административным делам.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в Генеральной прокуратуре.

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