Повторит ли «Бейбарыс» путь «Арлана»?

Атырауский «Бейбарыс» начнет участие в Континентальном кубке Европы с 3-го раунда. Чемпион республики попал в группу «F», где сыграет с польской «Краковией», белорусским «Неманом» и победителем группы «С». Турнир состоится с 15 по 17 ноября в польском Кракове. Напомним, действующим обладателем Континентального кубка является кокшетауский «Арлан», который завоевал этот трофей впервые в истории нашего хоккея. Смогут ли продолжить успешный путь акмолинских «волков» «мамлюки» из Атырау? Этот вопрос волнует многих казахстанских поклонников игры № 1 в зимних видах спорта.

В это же время пришло извес­тие и о том, что понемногу нача­лась экспансия казахстанских игроков в китайские клубы, высту­пающие в международных лигах. Так, специализированному казахстанскому сайту Шайба.kz стало известно о том, что нападающий Максат Ибраев подписал контракт с клубом из Поднебесной под названием «Ценг Тоу» из Высшей хоккейной лиги (кстати, в ней играют карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и «Номад» из Нур-Султана). В прошлом сезоне воспитанник столичного хоккея играл за «Астану», в 44 матчах регулярного чемпионата Казахстана набрал 26 (10 + 16) очков. Ранее он выступал за американский «Порт-Гурон Праулерз», российский «Красноярские рыси», а также за «Снежных барсов» и «Казахмыс» из Казахстана.

Отправился на просмотр в «Ценг Тоу» и наш молодой защитник Ануарбек Танимов. В прошлом сезоне 22-летний воспитанник Усть-Каменогорска ­выступал за «Алматы», в 50 матчах чемпионата Казахстана отметился двумя результативными передачами. Ранее он 5 сезонов играл в «Снежных барсах».

А вот 20-летний воспитанник Сатпаева и защитник молодежной сборной Казахстана Ярослав Хрипков перешел в российский «Ермак», выступающий в ВХЛ. Главным тренером ангарской команды, кстати, является карагандинец Олег Болякин. В прошлом сезоне Ярослав выступал за усть-каменогорский «Алтай», в 58 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 10 (0 + 10) очков. Также он провел 6 игр на молодежном чемпионате мира в Виктории и Ванкувере (Канада).