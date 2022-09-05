Повышение МЗП: кого из казахстанцев коснутся изменения в бюджете

Размер минимальной заработной платы будет увеличен в Казахстане с 2023 года. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили, кого коснется данное новшество, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана 1 сентября, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге.

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Вместе с тем Глава государства поручил Правительству РК внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.

МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете», напомнили в Минтруда.