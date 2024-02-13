«Повышения НДС не будет» — Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетной задачей правительства на текущий год и среднесрочный период остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%, передает Kazpravda.kz

Фото: Пресс-служба правительства

Олжас Бектенов обратил внимание, что рост инвестиций в основной капитал за январь составил всего 0,6%. По его мнению, такой низкий показатель говорит о некачественной работе уполномоченных госорганов и акиматов.

– Нужно усилить деятельность инвестиционного штаба, который наделили достаточными полномочиями. Первостепенная задача министров и акимов – оказывать эффективную и действенную поддержку реализации инвестиционных проектов, — отметил премьер-министр.

Еще одним важным фактором успешной экономики является сильный и конкурентоспособный бизнес. Поэтому развитие и поддержка предпринимательства – одна из основных задач правительства.

– В приоритете должны быть – высокий передел, а также экспортный потенциал выпускаемой продукции. Финансовая поддержка должна предоставляться пропорционально в зависимости от уровня технологической сложности производства. То есть, чем сложнее производство и технологичнее, тем ниже ставка по кредиту или больше срок кредитования, — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что отечественный бизнес должен быть обеспечен доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит местным предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками.

Для поддержки развития среднего бизнеса Олжас Бектенов поручил пересмотреть систему господдержки и ускорить заключение соглашений с наиболее успешными средними предприятиями, нацеленными на расширение производства в 2–3 раза.

– Завершение в текущем году моратория на проверки бизнеса не должно способствовать увеличению административной нагрузки на предпринимателей. В полной мере должна применяться автоматизированная система госконтроля, которая позволяет исключить человеческий фактор, — сказал он.

Сдерживание роста цен также остается приоритетной задачей для правительства. В этом году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6–8%. Для этого госорганы должны обеспечить качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

– Глава государства на расширенном заседании отметил, что в прошлом году бизнесу не возвращен НДС на сумму порядка 600 млрд тенге. Одновременно с этим авансировали бюджет платежами 2024 года для финансирования неотложных расходов. Это результаты неправильного планирования, план по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться, — подчеркнул премьер-министр.

При этом он добавил, что повышения НДС не будет.

– По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Мы должны искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Министерствам нацэкономики и финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь за счет цифровизации, — сказал Олжас Бектенов.

По словам премьер-министра, важно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов государственного бюджета в целом.