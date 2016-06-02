​Повысить эффективность

М. Жума прибыл в Казахстан для участия в международной конференции «Религии против терроризма» и очередном заседании Попечительского совета египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алматы. В рамках встречи обсуждались вопросы, касающиеся повышения эффективности совместного казахстанско-египетского проекта – университета «Нур-Мубарак».

В ходе беседы иностранный гость высоко оценил уровень проведения международной конференции «Религии против терроризма». Он особо подчерк-нул, что сегодня благодаря мудрым инициативам Президента страны Нурсултана Назарбаева во всем мире Казахстан ассоциируется как самый активный организатор межрелигиозного диалога.