Повысить статус и полномочия сельских акимов

Согласно статистическим данным, в Алматинской области проживают около 1,5 млн человек, большинство (81%) – сельчане. Насчитывается 373 населенных пункта, объединенных в 131 сельский округ, в которых 122 акима были избраны прямым голосованием.

Открывая встречу, глава региона Марат Султангазиев подчеркнул, что социально-бытовые условия жизни сельского населения, в том числе состояние инфраструктуры, напрямую зависят от работы местных акимов. Представители власти на местах должны быть в курсе нужд и чая­ний земляков, привлекать инвес­тиции в экономику, создавать благоприятный бизнес-климат, способствовать сокращению безработицы.

Акимы сел ответственны за выполнение государственных прог­рамм, направленных на повышение благосостояния граждан. Они должны стать авторитетными лидерами, пользующимися доверием народа. Перед ними поставлен комплекс задач, для решения которых необходимы новые эффективные инструменты и механизмы. Важно наладить обратную связь с населением, уделять больше внимания малообес­печенным семьям и молодежи.

Как напомнил секретарь партии «Amanat» Ержан Жилкибаев, особое внимание развитию села и аграрного сектора уделяет Глава государства. В целях развития сельских территорий в респуб­лике осуществляются проекты «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам». В частности, в прошлом году сельчанам Алматинской области на открытие бизнеса, создание сельхозкооперативов было выдано свыше тысячи микрокредитов на общую сумму 8,3 млрд тенге.

– Воспользовавшись поддерж­кой государства, многие жители сел открыли собственные предприятия, – отметил спикер – Акимы должны способствовать эффективной реализации проек­тов, инициированных партией, а также решению вопросов, связанных с модернизацией инфраструктуры, внедрением агротехнологий, открытием новых производственных мощностей.

Участники форума поделились опытом решения актуальных проблем, рассказав об успехах, достигнутых в тех или иных отраслях. Одним из успешных примеров стал опыт Аксенгирского сельского округа Жамбылского района. Как сообщил аким округа Ержан Касымшалов, за последние годы на вверенной ему территории построены три школы, что позволило решить проблему трехсменного обучения. Налажена подача чистой питьевой воды в села Жайсан и Аксенгир.

Кроме того, стартовал уникальный социальный проект, в рамках которого общественное объединение Qunar+ безвозмездно предоставило трем малообес­печенным семьям 90 овец и 6 голов племенного КРС. В подсобных хозяйствах созданы все необходимые условия: построены загоны для животных, заготовлен запас кормов.

– Через год приплод будет передан другим нуждающимся сельчанам, а семья, добившаяся наибольшего прироста поголовья, получит премию в размере 10 миллионов тенге, – рассказал докладчик. – Этот проект дает шанс гражданам не только улучшить свое финансовое положение, но и укрепить общественные связи.

В свою очередь ветеран государственной службы Асыл Байтулаков, возглавлявший около 20 лет три сельских округа, поделился своим взглядом на современные вызовы, с которыми сталкиваются акимы. В их числе, по его мнению, проблема с коммуникациями между властями и обществом, которую усугубляют соцсети.

– Так, сегодня стала чаще звучать необоснованная критика в адрес сельских акимов, – отметил ветеран. – Порой граждане распространяют недостоверные сведения, порочащие честь, дос­тоинство и деловую репутацию чиновников. В итоге, не выдержав психологического давления, перс­пективные молодые специа­листы покидают госслужбу. С этим нужно что-то делать.

Как отмечалось на форуме, от акимов сельских округов требуется не только управленческий опыт, но и умение оперативно реагировать на запросы общества. Представители партии «Amanat» считают необходимым повысить статус и расширить полномочия руководителей на местах, передав им право самостоятельно формировать и распределять бюджет. Ведь граждане, отдавшие на выборах голоса за тех или иных кандидатов, ожидают эффективного решения своих проблем, надеются, что теперь их жизнь улучшится. На акимов, избираемых уже не первый год методом прямого голосования, возлагают большие надежды и местные аксакалы, и молодежь.

Организаторы решили регулярно проводить подобные собрания, чтобы укрепить институт местного самоуправления и улучшить взаимодействие между ветвями исполнительной власти.