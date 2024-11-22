Повысить статус и полномочия сельских акимов Статьи 22 ноября 2024 г. 1:31 51 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Актуальные проблемы улучшения жизни на селе обсудили представители местных властей и общественности в ходе первого регионального форума акимов сельских округов, прошедшего в Каскелене. фото пресс-службы акимата Алматинской области Согласно статистическим данным, в Алматинской области проживают около 1,5 млн человек, большинство (81%) – сельчане. Насчитывается 373 населенных пункта, объединенных в 131 сельский округ, в которых 122 акима были избраны прямым голосованием. Открывая встречу, глава региона Марат Султангазиев подчеркнул, что социально-бытовые условия жизни сельского населения, в том числе состояние инфраструктуры, напрямую зависят от работы местных акимов. Представители власти на местах должны быть в курсе нужд и чаяний земляков, привлекать инвестиции в экономику, создавать благоприятный бизнес-климат, способствовать сокращению безработицы. Акимы сел ответственны за выполнение государственных программ, направленных на повышение благосостояния граждан. Они должны стать авторитетными лидерами, пользующимися доверием народа. Перед ними поставлен комплекс задач, для решения которых необходимы новые эффективные инструменты и механизмы. Важно наладить обратную связь с населением, уделять больше внимания малообеспеченным семьям и молодежи. Как напомнил секретарь партии «Amanat» Ержан Жилкибаев, особое внимание развитию села и аграрного сектора уделяет Глава государства. В целях развития сельских территорий в республике осуществляются проекты «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам». В частности, в прошлом году сельчанам Алматинской области на открытие бизнеса, создание сельхозкооперативов было выдано свыше тысячи микрокредитов на общую сумму 8,3 млрд тенге. – Воспользовавшись поддержкой государства, многие жители сел открыли собственные предприятия, – отметил спикер – Акимы должны способствовать эффективной реализации проектов, инициированных партией, а также решению вопросов, связанных с модернизацией инфраструктуры, внедрением агротехнологий, открытием новых производственных мощностей. Участники форума поделились опытом решения актуальных проблем, рассказав об успехах, достигнутых в тех или иных отраслях. Одним из успешных примеров стал опыт Аксенгирского сельского округа Жамбылского района. Как сообщил аким округа Ержан Касымшалов, за последние годы на вверенной ему территории построены три школы, что позволило решить проблему трехсменного обучения. Налажена подача чистой питьевой воды в села Жайсан и Аксенгир. Кроме того, стартовал уникальный социальный проект, в рамках которого общественное объединение Qunar+ безвозмездно предоставило трем малообеспеченным семьям 90 овец и 6 голов племенного КРС. В подсобных хозяйствах созданы все необходимые условия: построены загоны для животных, заготовлен запас кормов. – Через год приплод будет передан другим нуждающимся сельчанам, а семья, добившаяся наибольшего прироста поголовья, получит премию в размере 10 миллионов тенге, – рассказал докладчик. – Этот проект дает шанс гражданам не только улучшить свое финансовое положение, но и укрепить общественные связи. В свою очередь ветеран государственной службы Асыл Байтулаков, возглавлявший около 20 лет три сельских округа, поделился своим взглядом на современные вызовы, с которыми сталкиваются акимы. В их числе, по его мнению, проблема с коммуникациями между властями и обществом, которую усугубляют соцсети. – Так, сегодня стала чаще звучать необоснованная критика в адрес сельских акимов, – отметил ветеран. – Порой граждане распространяют недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию чиновников. В итоге, не выдержав психологического давления, перспективные молодые специалисты покидают госслужбу. С этим нужно что-то делать. Как отмечалось на форуме, от акимов сельских округов требуется не только управленческий опыт, но и умение оперативно реагировать на запросы общества. Представители партии «Amanat» считают необходимым повысить статус и расширить полномочия руководителей на местах, передав им право самостоятельно формировать и распределять бюджет. Ведь граждане, отдавшие на выборах голоса за тех или иных кандидатов, ожидают эффективного решения своих проблем, надеются, что теперь их жизнь улучшится. На акимов, избираемых уже не первый год методом прямого голосования, возлагают большие надежды и местные аксакалы, и молодежь. Организаторы решили регулярно проводить подобные собрания, чтобы укрепить институт местного самоуправления и улучшить взаимодействие между ветвями исполнительной власти. #село #Каскелен #форум акимов