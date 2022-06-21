Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова

Титульный поединок казахстанца Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО), который должен был состояться 25 июня в США, перенесен на более поздний срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ситуацию разъяснил менеджер боксера Зия Алиев.

Поединок за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, принадлежащий казахстанцу, должен был состояться в рамках шоу, которое организует промоутерская компания Triller Fight Club. Соперником Елеусинова должен был стать Иван Голуб (20-1, 15 КО) из Украины, но их бой может состояться позже.