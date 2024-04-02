Появится парк с оранжереей Свежий выпуск 2 апреля 2024 г. 4:32 157 Любовь Доброта Привлекательное для туристов и горожан место отдыха появится вскоре в Туркестане. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Зона отдыха с парком площадью 10,5 га расположится по улицам № 7 и 30. При этом территория озеленения составит 61 892 квадратных метра, а сектор покрытия – 42 777 квадратных метров. Строительство будет произведено в два этапа. Наряду с деревьями, кустарниками и цветами, традиционно произрастающими в регионе, здесь появится оранжерея с теплолюбивыми тропическими растениями. Появится в Туркестане также искусственное озеро. Вместимость водоема составит 0,06 млн кубометров воды. Работы по обустройству начались в 2021 году. Ввести объект в разряд действующих планируется в мае текущего года. #Туркестан #туризм #оранжерея #зона отдыха