Появится парк с оранжереей

Зона отдыха с парком площадью 10,5 га расположится по улицам № 7 и 30. При этом территория озеленения составит 61 892 квад­ратных метра, а сектор покрытия – 42 777 квадратных метров.

Строительство будет произведено в два этапа. Наряду с деревьями, кустарниками и цветами, традиционно произрастающими в регионе, здесь появится оранжерея с теплолюбивыми тропическими растениями.

Появится в Туркестане также искусственное озеро. Вместимость водоема составит 0,06 млн кубометров воды. Работы по обу­стройству начались в 2021 году. Ввести объект в разряд действую­щих планируется в мае текущего года.