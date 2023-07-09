Пожар на барахолке в Алматы потушили за два часа

Открытый огонь ликвидирован на территории рынка в Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Открытый огонь на складах с одеждой на территории рынка "Кенжехан-2" ликвидирован в 14:05.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние контейнеры, несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями.

Напомним, сегодня, 9 июля, в 12:00, силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4.

На месте развернут Оперативный штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров.

Жертв и пострадавших нет. Задействованы силы и средства ДЧС - 74 человека личного состава и 20 единиц техники и других служб города.