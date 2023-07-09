В Алматы тушат пылающий рынок
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В Алматы горят склады в торговом павильоне вещевого рынка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Вызов поступил сегодня, 9 июля, около 12:00.
По прибытии подразделений ДЧС Алматы установлено, что на территории вещевого рынка "Кенжехан-2", в складском помещении контейнерного типа, произошел пожар. Площадь устанавливается.
Проводится эвакуация населения с рынка.
Оперативными действиями огнеборцев в 12:52 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.
В работах по оперативной ликвидации ЧС задействован личный состав и техника подразделений МЧС по городу Алматы.
Тушение продолжается.