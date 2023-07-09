В Алматы тушат пылающий рынок

В Алматы горят склады в торговом павильоне вещевого рынка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Вызов поступил сегодня, 9 июля, около 12:00.

По прибытии подразделений ДЧС Алматы установлено, что на территории вещевого рынка "Кенжехан-2", в складском помещении контейнерного типа, произошел пожар. Площадь устанавливается.

Проводится эвакуация населения с рынка.

Оперативными действиями огнеборцев в 12:52 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

В работах по оперативной ликвидации ЧС задействован личный состав и техника подразделений МЧС по городу Алматы.

Тушение продолжается.