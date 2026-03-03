Пожар в детском центре Семея: по предварительным данным, пострадавших нет

Происшествия
188
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В настоящее время пожар локализован.

Фото: МЧС

В управлении здравоохранения сообщили о состоянии посетителей детского центра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

На место происшествия были направлены 5 бригад скорой медицинской помощи. На данный момент, всего за медицинской помощью обратились 6 человек, из них 3 взрослых и 3 ребенка.

Из 6 обратившихся 2 взрослых и 1 ребенок отказались от медицинского осмотра и покинули место происшествия своим ходом, в медицинские организации города не обращались. 

Один пациент доставлен в почечный центр и госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.  

Также, двое детей были доставлены собственным транспортом в областную детскую больницу. После осмотра их состояние оценено как удовлетворительное, они отпущены домой. На данный момент новых обращений не зарегистрировано. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Как сообщалось, 3 марта в 19:10 на канал «102» поступило сообщение о возгорании в детском развлекательном центре «Бала Парк», расположенном в Семее

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители служб экстренного реагирования.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания и его причина устанавливаются.

На месте находятся аким Семея Адлет Кожанбаев, начальник Департамента полиции области Абай, начальник ДЧС области Абай.

В 21.04 силами ДЧС области Абай пожар локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. В ходе тушения произошло обрушение межэтажного перекрытия. 

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сильным задымлением и конструктивными особенностями здания.

На базе ДЧС открыто горячая линия 8 (7222) 35-38-36. Развернут оперативный штаб МЧС. На месте задействованы силы и средства МЧС в количестве 120 человек личного состава и 21 единиц техники.

 В 22.10 часов в МЧС сообщили, что пожар потушен. 

#пожар #центр #Семей. дети

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Открыли учебный центр
Беречь мир как зеницу ока
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Запущен завод по производству протеина
Сайдинг, профлист, черепица…
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Результат общественного консенсуса
Ковры Тираны
Траектория воспитания
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Кубок мира – в Астане
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Этап эволюционного роста
Обретая гармонию смыслов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Пожар в детском развлекательном центре тушат в Семее
Тройное убийство под Астаной: полиция задержала подозреваем…
Семьям погибших в Щучинске выплатят по 2 млн тенге
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]