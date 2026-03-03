В настоящее время пожар локализован.

Фото: МЧС

В управлении здравоохранения сообщили о состоянии посетителей детского центра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На место происшествия были направлены 5 бригад скорой медицинской помощи. На данный момент, всего за медицинской помощью обратились 6 человек, из них 3 взрослых и 3 ребенка.

Из 6 обратившихся 2 взрослых и 1 ребенок отказались от медицинского осмотра и покинули место происшествия своим ходом, в медицинские организации города не обращались.

Один пациент доставлен в почечный центр и госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также, двое детей были доставлены собственным транспортом в областную детскую больницу. После осмотра их состояние оценено как удовлетворительное, они отпущены домой. На данный момент новых обращений не зарегистрировано. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Как сообщалось, 3 марта в 19:10 на канал «102» поступило сообщение о возгорании в детском развлекательном центре «Бала Парк», расположенном в Семее

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители служб экстренного реагирования.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания и его причина устанавливаются.

На месте находятся аким Семея Адлет Кожанбаев, начальник Департамента полиции области Абай, начальник ДЧС области Абай.

В 21.04 силами ДЧС области Абай пожар локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. В ходе тушения произошло обрушение межэтажного перекрытия.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сильным задымлением и конструктивными особенностями здания.

На базе ДЧС открыто горячая линия 8 (7222) 35-38-36. Развернут оперативный штаб МЧС. На месте задействованы силы и средства МЧС в количестве 120 человек личного состава и 21 единиц техники.

В 22.10 часов в МЧС сообщили, что пожар потушен.