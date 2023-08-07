Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован

Происшествия, Общество
126
Кунапия Гульмира
корреспондент

Предварительная площадь пожара составила 350 га.

Фото пресс-службы МЧС РК

О полной ликвидации пожара в Жамбылской области сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Напомним, со 2 августа на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности тушили  возгорание сухой травы. Далее  площадь пожара увеличилась с 200 га до 300 га. 

Как сообщили в департаменте, 7 августа 2023 года в 7.00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 га.

Уточняется, что в ходе тушения пожара осуществлено сбросов воды объемом 40,5 тонн.

«Тушение пожара было осложнено сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удаленностью водных источников, и переменчивым ветром», – пояснили в ДЧС.

#Жамбылская область #ликвидация пожара #пожар в горах

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Когда хобби становится бизнесом
Братья наши зеленые
Ремонт полным ходом
Негромкая доброта
Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»
Угольный запас
Творчество молодых
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Столичные пара танцоры завоевали четыре медали на междунаро…
К выписке после отравления готовятся еще трое детей в Караг…
Женщина реанимировала тонувшего в бассейне ребенка в Астане…
Подросток скончался в поезде в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]