Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован

Фото пресс-службы МЧС РК

О полной ликвидации пожара в Жамбылской области сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Напомним, со 2 августа на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности тушили возгорание сухой травы. Далее площадь пожара увеличилась с 200 га до 300 га.

Как сообщили в департаменте, 7 августа 2023 года в 7.00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 га.

Уточняется, что в ходе тушения пожара осуществлено сбросов воды объемом 40,5 тонн.

«Тушение пожара было осложнено сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удаленностью водных источников, и переменчивым ветром», – пояснили в ДЧС.