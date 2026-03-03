Пожар в детском развлекательном центре тушат в Семее
В эти минуты огнеборцы области Абай тушат возгорание в развлекательном центре в городе Семей по улице Шугаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнём. Произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.
Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.
По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники.
Обеспечена бесперебойная подача воды.
Противопожарная служба работает по повышенному рангу.
Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается.