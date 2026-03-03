Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Фото: МЧС

В эти минуты огнеборцы области Абай тушат возгорание в развлекательном центре в городе Семей по улице Шугаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнём. Произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники.

Обеспечена бесперебойная подача воды.

Противопожарная служба работает по повышенному рангу.

Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается.