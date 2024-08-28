Взрыв в столовой предотвратили в Астане

Фото: МЧС РК

В столовой рынка «Сапар» в Астане вспыхнул пожар. Сотрудник МЧС, рискуя жизнью, вынес из огня газовый баллон, тем самым предотвратив взрыв, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

28 августа на территории столичного рынка «Сапар» произошел пожар в отдельно стоящей столовой контейнерного типа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«Особую опасность представлял 50-литровый газовый баллон, который из огня вынес спасатель Ержан Кувандыков из СПЧ-7, предотвратив возможную катастрофу», - сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям пожарных возможный взрыв газового баллона был предотвращен.