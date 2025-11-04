Пожилую женщину освободили от наказания в Акмолинской области

Суд
105

Суд с участием присяжных заседателей признал, что убийство совершено в состоянии аффекта

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

СМУС с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении К. за совершение убийства в состоянии аффекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области 

Женщина обвинялась в умышленном причинении смерти.

Установлено, что подсудимая, узнав, что муж не ходит на работу, проигрывает деньги в карты, распивает спиртные напитки, стала возмущаться. Мужчина стал ее бить, в ответ она ударила его ножом, которым резала на кухне овощи.

Затем она вызвала скорую. Супруг скончался в больнице от кровопотери.

Вердиктом присяжных заседателей К. признана виновной в убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательством со стороны погибшего.

Суд учел пожилой возраст подсудимой (63 года), отсутствие со стороны родственников погибшего претензий материального и морального характера.

Приговором суда ей назначено 1 год лишения свободы, а с применением Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК» К. освобождена от наказания. Приговор суда не обжалован, не опротестован, вступил в законную силу.

