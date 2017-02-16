Позицию Турции раскритиковали на Астанинском процессе по Сирии

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Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари раскритиковал позицию Турции на Астанинском процессе, передает Kazpravda.kz
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"Неприятие заключительного коммюнике сегодняшней встречи относится, прежде всего, к позднему прибытию турецкой делегации и вооруженных группировок в Астану. Это показатель несерьезного отношения к участию не только с формальной точки зрения, но и отсутствие реальной воли и желания у этих делегаций. Турецкая делегация представлена на очень низком уровне. Она не соответствует всем заявлениям, что Турция представляет себя страной-гарантом в числе трех стран-гарантов", – сказал сирийский представитель.
Также Джафари добавил, что через турецкую границу в Сирию проникают тысячи боевиков из разных стран мира. "Поэтому необходимо принять решительные меры со стороны Турции, которая утверждает, что является страной-гарантом в Астанинском процессе. Нужно закрыть границу перед потоком террористов в Сирию, если мы действительно хотим говорить о прекращении режима боевых действий", – продолжил он.
Кроме этого, Джафари выразил мнение о том, что турецкое правительство не может, с одной стороны, разжигать огонь и с другой – выполнять функцию пожарника. "В данном случае она разжигает пожар. Турция должна вывезти свои войска с территории нашей страны и уважать первую Астанинскую коммюнике, в которой подтверждается целостность и суверенитет Сирийско-арабской республики. Это в целом то, что мы хотели передать СМИ, что происходит на астанинской встрече", – подчеркнул постоянный представитель Сирии при ООН.
В целом, Джафари оценивает Астанинский процесс как позитивный. " Второе заседание в Астане, на наш взгляд, проложило дорогу для проведения Женевской конференции, которая должна принять во внимание все результаты и резолюции Астаны-1 и Астаны-2. Мы не можем каждую встречу начинать с нуля и забывать последовательность тех шагов, которые мы осуществили на протяжении других встреч. Встречи, которые мы провели с друзьями из России, а также братьями из Ирана были плодотворными и внесли большой вклад в проведение нашей встречи", – отметил он.
Как известно, в Астане прошла третья встреча по урегулированию сирийского конфликта. В переговорах приняли участие делегации официального Дамаска, вооруженной оппозиции, России, Ирана и Турции, а также Иордании, США, ООН.