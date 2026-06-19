Подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями в ОАЭ

В мире
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новые правила распространяются на все без исключения доступные платформы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей, включая запрет на их использование до достижения 15 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Как пишет эмиратское информационное агентство WAM, в постановлении установлен минимальный возраст для использования платформ социальных сетей - 15 лет. 

Согласно агентству, детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей, а также получать доступ ко всем функциям платформ, включая социальное взаимодействие, публикацию сообщений, комментирование, обмен информацией, вступление в публичные группы или открытые каналы.

«Этот шаг отражает стремление ОАЭ к созданию передовой модели защиты детей в цифровом пространстве, совершенствованию системы цифровой безопасности и следованию стремительным изменениям в использовании технологий», – говорится в публикации. 

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что введет запрет на соцсети для детей моложе 16 лет уже в 2027 году. 

#соцсети #подростки #запрет #ОАЭ

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