В Катаре прогремел взрыв в промышленной зоне

В Катаре, в промышленной зоне Рас-Лаффан, где расположен один из крупнейших нефтегазовых комплексов мира, прогремел взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате пострадали 54 человека, 18 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило министерство внутренних дел Катара в микроблоге X в воскресенье, 21 июня, с указанием, что причиной происшествия стала "внутренняя авария".

"Инцидент произошел из-за технического дефекта во время производства на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан. Он привел к некоторому числу раненых, без возникновения утечки, представляющей угрозу для безопасности людей. Инцидентном занимаются профильные ведомства", - говорилось в более раннем посте министерства.

Со своей стороны владелец промышленного комплекса - государственная энергетическая компания QatarEnergy - подтвердил факт "производственного инцидента" в районе Рас-Лаффан. По данным компании, вечером 21 июня взрыв и пожар произошли на газораспределительном объекте Barzan. Для локализации пожара были задействованы аварийно-спасательные бригады, в настоящее время пламя находится под контролем, следует из поста QatarEnergy в соцсети X.

Промышленная зона Рас-Лаффан расположена в 80 км к северо-востоку от столицы Катара Дохи.