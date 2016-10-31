На сегодня в области имеется разработанная проектно-сметная документация по 127 объектам на общую сумму 40,3 млрд тенге. В их числе проекты, касающиеся сферы образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, спорта, культуры, сельского хозяйства. Ныне одобрено выделение 22 млрд тенге на реализацию 90 проектов. Для удешевления стоимости ПСД в регионе применяются типовые проекты строительства средних школ на 300, 600 и 900 мест, 9-, 5- и одноэтажных жилых домов. Также имеются проекты повторного применения детских садов и школ на 250, 320 мест. Продолжается разработка ПСД 131 проекта на общую сумму более 59,3 млрд тенге. В рамках программы развития территорий в 2017–2020 годах по области планируется строительство 300–350 объектов, в связи с чем администраторам программ рекомендовано уже в нынешнем году предусмотреть средства для разработки ПСД.