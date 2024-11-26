Правила продажи объектов приватизации изменили в Казахстане

Госуслуги
74
Дана Аменова
корреспондент

Их усовершенствовали по ряду позиций после аудита ВАП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предписанию ВАП в правила продажи объектов приватизации внесены изменения и дополнения, направленные на совершенствование ряда ключевых положений и процедур, сообщает Kazpravda.kz

Пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей процесс приватизации, были выявлены ВАП в рамках аудита эффективности политики государства в данной сфере. Об этом неоднократно заявлял глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих публичных выступлениях.

В частности, на расширенном заседании правительства в феврале текущего года он указал, что реализация приватизационных планов сталкивается с одними и теми же проблемами.

«Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации. В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски», – отметил президент. 

Так, госаудит выявил, что существовавшие условия позволяли применять разные подходы и методы при оценке схожих объектов приватизации, не способствовали достаточному информационному освещению предстоящих торгов, ограничивали максимальный размер гарантийного взноса на уровне 30 тыс. МРП.

Вместе с тем не был предусмотрен порядок распоряжения невостребованными гарантийными взносами, имелись неотрегулированные положения и потенциальные коррупционные риски, а также другие недостатки.

В этой связи по итогам аудита Минфину поручалось подготовить необходимые изменения и дополнения в правила продажи объектов приватизации, которые были утверждены еще в 2011 году. В результате они внесены постановлением правительства РК от 26 октября текущего года. Теперь закреплено, что вносимый гарантийный взнос для участия в торгах составляет 15% от начальной цены объекта приватизации.

После публикации извещения о проведении торгов на портале реестра госимущества продавец дополнительно должен оповестить свою аудиторию через имеющийся интернет-ресурс или соцсети. Все действия с гарантийным взносом, включая разблокировку и возврат, осуществляются единым оператором торгов посредством электронного кошелька пользователя.

Единый оператор при этом не может использовать поступающие на специальный транзитный счет гарантийные взносы, так как они не признаются собственными активами. С этими и другими изменениями можно ознакомиться, прочитав постановление правительства РК №890 от 26 октября.

Исполнение оставшихся рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита находится на контроле ВАП РК.

#продажа #правила #объекты #ВАП #приватизация

Популярное

Все
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
«Астана» – первый обладатель Кубка лиги QFL
Театр Sensitive завоевал премию «Жан шуақ»
Юная Ксения – двукратная чемпионка Казахстана
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Работать в лесу – одно, служить ему – совсем другое
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
Летопись народного танца
Торг неуместен
В районном центре открыли современный кинотеатр
Батыры нашего времени
Задачи глобальные, темпы уверенные
Кубок планеты оспаривали в Астане
«Аттракцион», ушедший в прошлое
Обнаружена сибирская язва
Гран-при «Казахской романсиады» уехал в Астану
«Сидеть дома скучно»
Почти сто нарушений за сутки
Раз – сосенка, два – дубок, третьей будет яблонька…
Земельный вопрос
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Подвиги героя в памяти
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грустные думки аграрные
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Новый сервис появился в мобильном приложении eGov Mobile
В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и …
TSARKA и Госкорпорация будут вместе защищать безопасность д…
Академию управления МВД создали в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]