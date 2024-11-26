Правила продажи объектов приватизации изменили в Казахстане

Их усовершенствовали по ряду позиций после аудита ВАП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предписанию ВАП в правила продажи объектов приватизации внесены изменения и дополнения, направленные на совершенствование ряда ключевых положений и процедур, сообщает Kazpravda.kz

Пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей процесс приватизации, были выявлены ВАП в рамках аудита эффективности политики государства в данной сфере. Об этом неоднократно заявлял глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих публичных выступлениях.

В частности, на расширенном заседании правительства в феврале текущего года он указал, что реализация приватизационных планов сталкивается с одними и теми же проблемами.

«Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации. В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски», – отметил президент.

Так, госаудит выявил, что существовавшие условия позволяли применять разные подходы и методы при оценке схожих объектов приватизации, не способствовали достаточному информационному освещению предстоящих торгов, ограничивали максимальный размер гарантийного взноса на уровне 30 тыс. МРП.

Вместе с тем не был предусмотрен порядок распоряжения невостребованными гарантийными взносами, имелись неотрегулированные положения и потенциальные коррупционные риски, а также другие недостатки.

В этой связи по итогам аудита Минфину поручалось подготовить необходимые изменения и дополнения в правила продажи объектов приватизации, которые были утверждены еще в 2011 году. В результате они внесены постановлением правительства РК от 26 октября текущего года. Теперь закреплено, что вносимый гарантийный взнос для участия в торгах составляет 15% от начальной цены объекта приватизации.

После публикации извещения о проведении торгов на портале реестра госимущества продавец дополнительно должен оповестить свою аудиторию через имеющийся интернет-ресурс или соцсети. Все действия с гарантийным взносом, включая разблокировку и возврат, осуществляются единым оператором торгов посредством электронного кошелька пользователя.

Единый оператор при этом не может использовать поступающие на специальный транзитный счет гарантийные взносы, так как они не признаются собственными активами. С этими и другими изменениями можно ознакомиться, прочитав постановление правительства РК №890 от 26 октября.

Исполнение оставшихся рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита находится на контроле ВАП РК.