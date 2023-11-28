Правила выдачи ИИН иностранцам изменили в Казахстане

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Приказ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан» опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно новому документу, теперь для получения ИИН иностранным гражданам предстоит лично заполнить заявление в Центре обслуживания населения при наличии удостоверения личности. Ранее они могли получить документ через портал электронного правительства в удаленном формате.