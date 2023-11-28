Правила выдачи ИИН иностранцам изменили в Казахстане

МВД разрабатывает проект, касающийся изменения процесса получения ИИН иностранными гражданами, сообщает Kazpravda.kz
Приказ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан» опубликован на портале «Открытые НПА».
Согласно новому документу, теперь для получения ИИН иностранным гражданам предстоит лично заполнить заявление в Центре обслуживания населения при наличии удостоверения личности. Ранее они могли получить документ через портал электронного правительства в удаленном формате.
«Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления», — говорится официальном в сообщении.