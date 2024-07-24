Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в городе Уральск. Они входят в перечень 19 теплоисточников из «красной зоны» риска, модернизацию которых в приоритетном порядке поручил провести правительству президент Касым-Жомарт Токаев.



Премьер-Министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион в феврале текущего года поручил акимату подготовить документацию по объектам теплообеспечения, требующим безотлагательной реконструкции. Подготовили проекты по тепломагистралям ТМ-5 и ТМ-2.



Тепломагистраль ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 км была введена в эксплуатацию в 1987 году, ее износ составляет 80%. На ремонтные работы выделено почти 574 млн тенге.



Второй проект включает реконструкцию 4 км тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которой составляет 75%. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 млрд тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу.



Выделение финансовых средств поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тыс. абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники.



