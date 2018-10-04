​Право на пенсию

В срок и досрочно

Существует ряд категорий граждан, которые могут рассчитывать на получение пенсионных накоплений, сформированных на индивидуальных пенсионных счетах за счет обязательных видов пенсионных взносов.

Во-первых, это лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины в 63 года и женщины в 58,5 лет (в 2018-м). В дальнейшем у женщин возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока в 2027 году не достигнет 63 лет.

Во-вторых, инвалиды 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно.

В-третьих, выехавшие на ПМЖ за пределы Казахстана иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда.

И в-четвертых, наследники. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана. При этом правопреемники делятся на 7 очередей.

В первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследователя, в том числе и усыновленные, супруги и родители. Правопреемники второй очереди – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки наследователя. Иными словами, если вкладчик (получатель) не состоял в браке, не имел детей, а родителей уже нет в живых, то право на наследование получают родственники из второй очереди, например братья. Кроме того, гражданин может при жизни сам назначить своих правопреемников, составив завещание.

Подать заявление на выплату пенсионных накоплений по возрасту, по инвалидности и при выезде на ПМЖ можно как обратившись в офис фонда лично или через поверенное лицо, так и по почте. Также с нынешнего года пенсионеры и инвалиды 1-й и 2-й группы заявление на получение накоплений могут подать онлайн через сайт www.enpf.kz. Для этого им необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).