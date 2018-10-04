​Право на пенсию

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Александр Вербинин

В срок и досрочно

Существует ряд категорий граждан, которые могут рассчитывать на получение пенсионных накоплений, сформированных на индивидуальных пенсионных счетах за счет обязательных видов пенсионных взносов.

Во-первых, это лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины в 63 года и женщины в 58,5 лет (в 2018-м). В дальнейшем у женщин возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока в 2027 году не достигнет 63 лет.

Во-вторых, инвалиды 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно.

В-третьих, выехавшие на ПМЖ за пределы Казахстана иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда.

И в-четвертых, наследники. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана. При этом правопреемники делятся на 7 очередей.

В первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследователя, в том числе и усыновленные, супруги и родители. Правопреемники второй очереди – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки наследователя. Иными словами, если вкладчик (получатель) не состоял в браке, не имел детей, а родителей уже нет в живых, то право на наследование получают родственники из второй очереди, например братья. Кроме того, гражданин может при жизни сам назначить своих правопреемников, составив завещание.

Подать заявление на выплату пенсионных накоплений по возрасту, по инвалидности и при выезде на ПМЖ можно как обратившись в офис фонда лично или через поверенное лицо, так и по почте. Также с нынешнего года пенсионеры и инвалиды 1-й и 2-й группы заявление на получение накоплений могут подать онлайн через сайт www.enpf.kz. Для этого им необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Пенсия по возрасту

Вкладчику, достигшему пенсионного возраста, для подачи заявления на выплату пенсион­ных накоплений необходимо обратиться в ЕНПФ.

В ближайшее время в государственной корпорации «Правительство для граждан» начнет действовать принцип «одного окна», то есть заявления на выплату солидарной пенсии и пенсионных накоплений будут приниматься в один день и пенсионные выплаты станут перечисляться на один банковский счет, указанный в заявлении.

Однако это будет возможно только после внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок пенсионных выплат из ЕНПФ, утверждаемые Правительством РК.

До внесения соответствующих изменений лица, достигшие пенсионного возраста, обращаются в подразделение государственной корпорации для получения базовой и солидарной пенсии, а также выплаты компенсации по государственной гарантии сохранности и в ЕНПФ – для получения пенсионных накоплений.

Для подачи заявления на вып­лату из ЕНПФ вкладчику нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и банковские реквизиты.

В связи с выездом на ПМЖ

Для получения пенсионных выплат в связи с выездом за пределы Казахстана необходимо оформить выезд на ПМЖ в установленном законом порядке, после чего предоставить пакет документов в ЕНПФ. Вкладчики, желающие получить пенсионные выплаты в связи с выездом на ПМЖ за рубеж, могут ознакомиться с полным перечнем документов, необходимых для оформления заявления, и требованиями к их оформлению на официальном сайте фонда. Там же можно найти бланки заявлений, образцы их заполнения и образцы доверенностей.

Выплаты наследникам

В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах 52,4 МРП, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

В случае если остаток пенсионных накоплений на счету после осуществления едино­временной выплаты составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, он также выдается как выплата на погребение. Для получения этих выплат необходимо обратиться в офис ЕНПФ, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, и оригинал для сверки, а также копию и оригинал свидетельства о смерти лица, имевшего накопления, и сведения о банковском счете.

Если после выплаты на погребение на счету умершего еще осталась сумма, эти накопления могут получить наследники в порядке, установленном законодательством Казахстана. Перечень документов, необходимых для оформления пенсион­ных выплат в связи со смертью получателя, можно найти на сайте фонда.

Если представленный пакет документов соответствует требованиям законодательства Рес­публики Казахстан, выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ заявления на выплату в связи с достижением пенсионного возраста, в связи с выездом на ПМЖ, нас­ледникам и инвалидам. Выплата на погребение производится в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Вместе с тем в ЕНПФ напоминают, что досрочная выплата пенсионных накоплений, за исключением случаев, описанных выше, законодательством не допускается.

«Важно помнить, что стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений – обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на зас­луженный отдых. Поэтому воспользоваться своими пенсионными накоплениями до наступления права на выплату (для погашения кредитов, займов, оплаты за обучение, приобретения жилья и т. д.) нельзя», – отмечают специалисты алматинского филиала АО «ЕНПФ».

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