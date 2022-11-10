​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана

Глава государства подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума, которые закладывают политико-правовую основу обновленной государственной модели Казахстана.

Указанные нормативные акты являются практической реализацией Конституционной реформы и масштабной программы политических реформ.

Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному ИМЭП, 77% опрошенных казахстанцев считают, что внесенные поправки в Конс­титуцию улучшат ситуацию в стране.

По своей направленности и содержанию принятые законы можно разделить на следующие основные блоки.

Первый блок – это законодательные инициативы, нацеленные на усиление механизма защиты прав граждан.

Прежде всего создается Конс­титуционный суд, который начнет работать с 1 января 2023 года. Туда сможет обращаться каждый гражданин, напрямую отстаивая свои фундаментальные конституционные права и свободы.

Данный государственный орган будет иметь право отметить любой закон или правовой акт, если он противоречит Основному закону. Его решения являются общеобязательными, окончательными и обжалованию не подлежат.

Кроме того, укрепляется статус уполномоченного по правам человека – он будет независим и неподотчетен ни одному государственному органу или должностному лицу, что будет усиливать статус и положение данного института.

Граждане смогут обращаться к омбудсмену по острым вопросам, связанным с нарушением прав человека. Уполномоченный по правам человека получит возможность участвовать в урегулировании споров между госорганами, организациями и гражданами.

Повышается также правозащитная функция Генерального прокурора – наряду с омбудсменом ему будет предоставлено право обращения в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции.

В соответствии с законодательными изменениями прокуратура как важнейший госорган в целом усиливает свой правозащитный потенциал.

Работа всех трех институтов (Конс­титуционного суда, омбудсме­на, прокуратуры) определяется Конституционным законом, что свидетельствует об особой приоритетности правозащитной проблематики для государства.

Почему совершенствование судебной и правоохранительной сферы так важно с точки зрения общественного восприятия?

Показательны данные фокус-групповых исследований, проведенных ИМЭП в прошлом году, – они указывают на то, что, помимо ожиданий от улучшения социально-экономической ситуации, существует серьезный общественный запрос на справедливость, которая напрямую зависит от эффективности работы судебной системы.

Второй блок – это законы, касающиеся модернизации избирательного процесса.

Согласно Конституционному закону «О выборах», Мажилис и областные маслихаты будут формироваться по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах).

В частности, наряду с политическими партиями в областные маслихаты смогут избираться беспартийные депутаты, выдви­гающиеся по одномандатным округам. В свою очередь маслихаты в районах и городах будут полностью состоять из депутатов-одномандатников.

Данная реформа охватит мас­лихаты во всех 17 областях и 3 городах республиканского значения, что позволит серьезно изменить ситуацию на местах.

Эти изменения будут способствовать тому, что на выборах казахстанцы смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, и при этом каждый гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

В результате избирательная система становится более демократичной и представительной, повышается в целом конкурент­ность политического процесса.

Важно отметить, что смешанная пропорционально-мажоритарная система будет применяться на предстоящих парламентских выборах, во время которых следует ожидать серьезного оживления политической активности в обществе.

В рамках данного направления необходимо отметить введение нормы о прямой выборности акимов районов и городов областного значения.

Эта мера, ставшая логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов, является частью общего процесса реформирования региональной политики и развития местного самоуправления.

Как известно, посредством механизма прямой выборности сельских акимов с июля прошлого года избраны главы более 1 000 сельских населенных пунк­тов. Теперь граждане будут самостоятельно избирать 170 акимов районов и 38 акимов городов областного значения.

Ключевая цель – создание сильного корпуса акимов, который будет оперативно решать проблемы на местах и эффективно взаимодействовать с граж­данами.

Самое главное, что все эти меры должны позволить расширить участие граждан в управлении страной. Принятые законодательные изменения составляют основу демократизации системы государственного управления.

Таким образом, процесс комплексного реформирования политической системы получает практическое воплощение. Принятые законы формируют правовую основу Справедливого Казахстана, в котором функционируют сильные правозащитные институты и где созданы условия для реальной политической конкуренции.