Свежий выпуск

​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана

Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП)

Глава государства подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума, которые закладывают политико-правовую основу обновленной государственной модели Казахстана.

Указанные нормативные акты являются практической реализацией Конституционной реформы и масштабной программы политических реформ.

Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному ИМЭП, 77% опрошенных казахстанцев считают, что внесенные поправки в Конс­титуцию улучшат ситуацию в стране.

По своей направленности и содержанию принятые законы можно разделить на следующие основные блоки.

Первый блок – это законодательные инициативы, нацеленные на усиление механизма защиты прав граждан.

Прежде всего создается Конс­титуционный суд, который начнет работать с 1 января 2023 года. Туда сможет обращаться каждый гражданин, напрямую отстаивая свои фундаментальные конституционные права и свободы.

Данный государственный орган будет иметь право отметить любой закон или правовой акт, если он противоречит Основному закону. Его решения являются общеобязательными, окончательными и обжалованию не подлежат.

Кроме того, укрепляется статус уполномоченного по правам человека – он будет независим и неподотчетен ни одному государственному органу или должностному лицу, что будет усиливать статус и положение данного института.

Граждане смогут обращаться к омбудсмену по острым вопросам, связанным с нарушением прав человека. Уполномоченный по правам человека получит возможность участвовать в урегулировании споров между госорганами, организациями и гражданами.

Повышается также правозащитная функция Генерального прокурора – наряду с омбудсменом ему будет предоставлено право обращения в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции.

В соответствии с законодательными изменениями прокуратура как важнейший госорган в целом усиливает свой правозащитный потенциал.

Работа всех трех институтов (Конс­титуционного суда, омбудсме­на, прокуратуры) определяется Конституционным законом, что свидетельствует об особой приоритетности правозащитной проблематики для государства.

Почему совершенствование судебной и правоохранительной сферы так важно с точки зрения общественного восприятия?

Показательны данные фокус-групповых исследований, проведенных ИМЭП в прошлом году, – они указывают на то, что, помимо ожиданий от улучшения социально-экономической ситуации, существует серьезный общественный запрос на справедливость, которая напрямую зависит от эффективности работы судебной системы.

Второй блок – это законы, касающиеся модернизации избирательного процесса.

Согласно Конституционному закону «О выборах», Мажилис и областные маслихаты будут формироваться по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах).

В частности, наряду с политическими партиями в областные маслихаты смогут избираться беспартийные депутаты, выдви­гающиеся по одномандатным округам. В свою очередь маслихаты в районах и городах будут полностью состоять из депутатов-одномандатников.

Данная реформа охватит мас­лихаты во всех 17 областях и 3 городах республиканского значения, что позволит серьезно изменить ситуацию на местах.

Эти изменения будут способствовать тому, что на выборах казахстанцы смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, и при этом каждый гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

В результате избирательная система становится более демократичной и представительной, повышается в целом конкурент­ность политического процесса.

Важно отметить, что смешанная пропорционально-мажоритарная система будет применяться на предстоящих парламентских выборах, во время которых следует ожидать серьезного оживления политической активности в обществе.

В рамках данного направления необходимо отметить введение нормы о прямой выборности акимов районов и городов областного значения.

Эта мера, ставшая логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов, является частью общего процесса реформирования региональной политики и развития местного самоуправления.

Как известно, посредством механизма прямой выборности сельских акимов с июля прошлого года избраны главы более 1 000 сельских населенных пунк­тов. Теперь граждане будут самостоятельно избирать 170 акимов районов и 38 акимов городов областного значения.

Ключевая цель – создание сильного корпуса акимов, который будет оперативно решать проблемы на местах и эффективно взаимодействовать с граж­данами.

Самое главное, что все эти меры должны позволить расширить участие граждан в управлении страной. Принятые законодательные изменения составляют основу демократизации системы государственного управления.

Таким образом, процесс комплексного реформирования политической системы получает практическое воплощение. Принятые законы формируют правовую основу Справедливого Казахстана, в котором функционируют сильные правозащитные институты и где созданы условия для реальной политической конкуренции.

Популярное

Все
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Новые возможности для граждан
Первый опыт
Путь к осознанной взаимозависимости
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
​​​​​​​«Я рисую город свой»
​​​​​​​Стартовали с победы
Серый город не может петь
Я люблю свой дивный край
В основе – демократические ценности
Обойдемся без наказаний
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
У моря... без воды
Новые рамки суда присяжных
​​​​​​​Атомная степь
​​​​​​​Я тебя вижу
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Стартовали с победы
Свежий выпуск
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Свежий выпуск
​​​​​​​Атомная степь
Свежий выпуск
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]