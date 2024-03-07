Концерты и спектакли в честь 8 марта проходят в Казахстане

Учреждения культуры запланировали проведение различных концертов, представлений, встреч и выставок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, 8 марта в столице в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева состоится хоровой концерт актеров театра «Гүл көктем». А Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» приглашает всех любителей искусства на балет «Лебединое озеро».

Жители и гости Алматы смогут посмотреть спектакль «Қызыл орамалды шынарым», который будет поставлен в эту пятницу в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова приглашает сразу на два спектакля - «Тифлисские свадьбы» и «Вкус черешни».

В театре сатиры и юмора Шымкента тоже ждут гостей на праздничном вечере «Анасы бар адамдар...». В городском русском драматическом театре в праздничные дни состоится премьера спектакля «Мамаша Кураж», поставленного по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта.

В Актюбинской области праздничные представления пройдут во всех районных Домах культуры. В их числе концерт «Әлем әйелдермен әсем» в Мугалжарском районе, праздничная программа «Арулар - аяулылар, ардақтылар» - в Каргалинском районе, торжественное собрание и концерт «Ана-гүл, ана-жыр, ана-өмір шуағы» в Шалкарском районе и другие.

В академическом театре музыкальной комедии г. Караганды состоится концерт «Дарите женщинам цветы». В Темиртауском театре для детей и юношества 9 марта ждут гостей на праздничный показ спектакля «Шикарная свадьба».

В министерстве добавили, что концерт готовят также артисты Кызылординской областной филармонии, Туркестанской областной филармонии имени Ш. Калдаякова, Дворца культуры имени Естая в Павлодаре.