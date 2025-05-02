Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

С наступлением мая в столице вновь распахнет свои двери международный музыкальный фестиваль «Опералия». Он берет старт 16 мая на сцене «Астана Опера» и продлится до 13 июля, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

За это время под сводами главного театра страны оживут яркие оперные и балетные истории, а также публике предложат увлекательные концертные программы. При поддержке Минкультуры фестиваль представит более 30 мероприятий, объединивших артистов из Италии, Болгарии, Китая, Монголии, России и, конечно, Казахстана. 

В течение двух месяцев «Опералия - 2025» станет настоящим культурным марафоном, где каждое событие будет непохоже на предыдущее. Это уже третий год, как «Астана Опера» принимает фестиваль, которому более двадцати лет.

Знаменитые дирижеры – Алан Бурибаев, Абзал Мухитдин, Джузеппе Акуавива, Руслан Баймурзин, Арман Уразгалиев и Элмар Бурибаев – поочередно будут возглавлять музыкальный праздник, каждый придавая свой характер фестивальным вечерам.

Откроется «Опералия» 16-17 мая блистательной премьерой одноактных балетов Ролана Пети – «Арлезианка», «Юноша и смерть», «Кармен». Страстные, неподражаемые – они зададут тон всему фестивалю.

Следом – калейдоскоп спектаклей и концертов: 20 мая первая комическая опера «Айсулу» С. Мухамеджанова, 23 мая замечательный творческий вечер ведущей солистки театра Мадины Унербаевой, добрые сказки для детей: 24-25 мая «Кот в сапогах» Ц. Кюи и «Золушка» в постановке Р. Ребека 1-2 июня.

Масштабная «Кармен» Ж. Бизе будет представлена 6 июня с участием Дмитрия Головнина из России в партии Хозе, а двумя днями позже публику ждет Nomad Inspiration – совместный уникальный проект «Астана Опера» и Казахского этно-фольклорного ансамбля HasSak.

Фестиваль, как многогранный камень, будет сверкать на разных сценах театра – от Большого зала до уютного Камерного и изысканного Мраморного.

В Камерном зале им. К. Байсеитовой развернется целая череда концертов: от виртуозной игры скрипача из Болгарии Павла Минева до виолончельного вечера с участием Салауата Карибаева и Алияра Отетлеу, от фортепианных соло Еламана Ернура из Москвы до вокальных вечеров, посвященных казахстанским композиторам. Там же прозвучит опера буффа Дж. Россини «Шелковая лестница» и пройдет вечер памяти Сыдыка Мухамеджанова. На сцене Мраморного зала развернется концертный вариант оперы «Алеко» С. Рахманинова.   

Особым событием 20-21 июня станет премьера балета «Спящая красавица» П. Чайковского в постановке Алтынай Асылмуратовой – яркое сказочное действо, обещающее украсить сезон.

Слушатели Международной оперной академии Astana Opera 26 июня также представят премьеру – оперу «Капулетти и Монтекки» В. Беллини и концерт «На родных языках», напоминая, что музыка не имеет границ. 

Звезды балета из Китая и России выйдут на сцену в гала-балете 29 июня, так публика познакомится с творчеством главного солиста Китайского Национального Балета Чжумина Чэня, главной солистки Китайского Национального Балета Мэн Ин Фан, также премьера Мариинского театра Филиппа Степина и артистки балета Мариинского театра Алисы Бариновой.   

А уже в июле астанчан и гостей столицы ждут «Богема» Дж. Пуччини с приглашенными солистами – итальянской сопрано Анджелой Низи (Мими), китайским тенором Цзы-Чжао Го (Рудольф), итальянским басом Саркисом Бажбеук-Меликяном (Колен) и балеты XXI века: «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека и Souvenir de danse В. Цукетти – современный хореографический диалог с миром.

И, наконец, масштабное завершение фестиваля: гранд-опера «Турандот» Дж. Пуччини будет исполнена с участием российского тенора Михаила Пирогова. Под управлением главного дирижера театра Алана Бурибаева финальные аккорды фестиваля прозвучат как торжественный гимн высокому искусству.  

 

#театр #фестиваль #Астана Опера #Опералия

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