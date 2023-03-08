Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?

Адиль Сейфуллин,

политолог, телеведущий:

– Мне порой кажется, что Клара Цеткин и Роза Люксембург, хоть и были немками, но в душе относились к великому роду найманов. Иначе как объ­яснить такой хитрый ход, когда один день в году мужская часть мира буквально сходит с ума в поисках того, что может удивить прекрасных дам?

Уверен, без женщин мужчины жили бы долго, но неинтересно. Поэтому для меня 8 Марта – это яркий символ любви, искренности и пустого кошелька. Это тот момент, когда у мужчин начинает замирать сердце от слов «цветы», «дайсон», «украшения», «айфон». Нам всем важно иметь рядом любимую, добрую, красивую – и, как говорится в одной известной шутке, главное, чтобы они никогда не пересекались.

Я с удовольствием поздравляю прекрасную половину человечества с этим светлым днем! С праздником, королевы!

Татьяна Антоненко,

президент Ассоциации озеленителей Казахстана:

– Весна – это время, когда начинается самая бурная пора в жизни озеленителей. Я и мои коллеги счастливы, что почти круглый год окружены цветами и самыми красивыми растениями – в этом прелесть нашей профессии. Мы ощущаем себя волшебниками, ведь мы прикасаемся к настоящей магии. Когда из семечка появляется беззащитный росток, который мы окружаем заботой и вниманием. А дальше, как в сказке, перед нами предстает бутон, которому суждено раскрыться и стать частью Вселенной. Принимая букет в подарок, женщины становятся счастливее. А мужчины, преподнося цветы, вкладывают в эти символы вес­ны свою любовь, теплое отношение. И хотя праздник длится всего один день, поверьте, эмоции от внимания сохраняются очень долго. Цветы надо дарить как можно чаще, и не только по праздникам. И тогда мир станет добрее и лучше.