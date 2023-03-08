Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?

Общество
203
Подготовили Айгуль Турысбекова и Наталия Хомс

Ержан Сейтенов, аким Алмалинского района Алматы:

– 8 Марта – пожалуй, самый прекрасный день в году, связанный с началом весны, когда просыпается природа. Отношусь к этому празднику с особым трепетом и уважением. Нам, мужчинам, даются повод и возможность подарить внимание и заботу прекрасной половине человечества. Хочу призвать наших мужчин проявлять знаки внимания своим дорогим женщинам не только 8 Марта, но и в повседневной жизни. Именно благодаря их энергии, ежедневной мотивации и поддержке мы достигаем успехов в различных сферах. Именно они вдохновляют нас на хорошие дела, мужественные поступки и плодотворную работу. Хочу пожелать всем казахстанским женщинам здоровья, любви, веры в себя, успехов в любых начинаниях, счастья и чуткости близких. Пусть дети и мужья вас любят, а коллеги ценят и уважают.

Адиль Сейфуллин,
политолог, телеведущий:

– Мне порой кажется, что Клара Цеткин и Роза Люксембург, хоть и были немками, но в душе относились к великому роду найманов. Иначе как объ­яснить такой хитрый ход, когда один день в году мужская часть мира буквально сходит с ума в поисках того, что может удивить прекрасных дам?

Уверен, без женщин мужчины жили бы долго, но неинтересно. Поэтому для меня 8 Марта – это яркий символ любви, искренности и пустого кошелька. Это тот момент, когда у мужчин начинает замирать сердце от слов «цветы», «дайсон», «украшения», «айфон». Нам всем важно иметь рядом любимую, добрую, красивую – и, как говорится в одной известной шутке, главное, чтобы они никогда не пересекались.

Я с удовольствием поздравляю прекрасную половину человечества с этим светлым днем! С праздником, королевы!

Татьяна Антоненко,
президент Ассоциации озеленителей Казахстана:

– Весна – это время, когда начинается самая бурная пора в жизни озеленителей. Я и мои коллеги счастливы, что почти круглый год окружены цветами и самыми красивыми растениями – в этом прелесть нашей профессии. Мы ощущаем себя волшебниками, ведь мы прикасаемся к настоящей магии. Когда из семечка появляется беззащитный росток, который мы окружаем заботой и вниманием. А дальше, как в сказке, перед нами предстает бутон, которому суждено раскрыться и стать частью Вселенной. Принимая букет в подарок, женщины становятся счастливее. А мужчины, преподнося цветы, вкладывают в эти символы вес­ны свою любовь, теплое отношение. И хотя праздник длится всего один день, поверьте, эмоции от внимания сохраняются очень долго. Цветы надо дарить как можно чаще, и не только по праздникам. И тогда мир станет добрее и лучше.

Популярное

Все
На неделю раньше в этом году проснулись наурзумские суслики, а значит, весна в Костанайской области обещает быть ранней и теплой
В Кызылорде 90-летняя учительница и общественница Алма Акдаулетова принимает поздравления с Международным женским днем и днем рождения
Римма Рамазанова – не только мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный призер всевозможных чемпионатов, но еще и прекрасная мама четверых детей
Неунывающий водитель автобуса Мунсыз Тлегенова с улыбкой утверждает: «Если надо – любого обгоню!»
Встретив их на улице, ни за что не поверишь, что это одни из лучших сотрудников специального отряда быстрого реагирования. И только увидев, как они соревнуются в стрельбе и спорте, понимаешь, что внешность ох как обманчива
Цирк уехал, дрессировщики остались
Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных
Все знают о работе спасателей, но мало кто задумывается о том, как обеспечивается их «тыл»
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире астанинцев – Любови, ее супруга и дочери-школьницы
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Женщина на поле – к урожаю
Идут сельчанки в бизнес
Увидеть красоту и подарить ее людям
И конечно, цветы...
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
С капитаном определились
Весна, тюльпаны, пенье птиц!
С детства мечтала о форме
Лучший символ весны
Все то, чем она живет
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прогноз стабильный: международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Жительница Сайрамского района Дильфуза Мирзакулова, родивша…
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская…
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире…
Все знают о работе спасателей, но мало кто задумывается о т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]