Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?

Ержан Сейтенов, аким Алмалинского района Алматы:
– 8 Марта – пожалуй, самый прекрасный день в году, связанный с началом весны, когда просыпается природа. Отношусь к этому празднику с особым трепетом и уважением. Нам, мужчинам, даются повод и возможность подарить внимание и заботу прекрасной половине человечества. Хочу призвать наших мужчин проявлять знаки внимания своим дорогим женщинам не только 8 Марта, но и в повседневной жизни. Именно благодаря их энергии, ежедневной мотивации и поддержке мы достигаем успехов в различных сферах. Именно они вдохновляют нас на хорошие дела, мужественные поступки и плодотворную работу. Хочу пожелать всем казахстанским женщинам здоровья, любви, веры в себя, успехов в любых начинаниях, счастья и чуткости близких. Пусть дети и мужья вас любят, а коллеги ценят и уважают.