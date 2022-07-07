Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане

В Казахстане введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках, передает Kazpravda.kz.

Соответствующий приказ подписал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Так, введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях в Казахстане. Также установлены предельные цены на розничную реализацию автогаза. За превышения цен на автогаз будут выносить предписания и в случае их неисполнения привлекать к административной ответственности.

Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2023 года.

Кроме того, в приложении приказа указаны предельные цены на сжиженный нефтяной газ по регионам.