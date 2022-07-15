Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

14 июля 2022 года вступили в силу приказы Министерства энергетики РК об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне – 182 тг./литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами", – говорится в сообщении.

Предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетысу, Улытау – 230 тенге за литр.

Проекты приказов были опубликованы на сайте "Открытые НПА" 23 июня 2022 года для онлайн-обсуждения до 8 июля 2022 года. Прошли этап согласования с аккредитованными экспертными организациями, а также рассмотрены на Общественном совете.

Приказы будут действовать 180 календарных дней.