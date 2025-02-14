Предлагаемые налоговые реформы обсуждены с предпринимателями Шымкента

Налоги,Правительство
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В Палате предпринимателей города Шымкент состоялась встреча представителей бизнеса с вице-министром национальной экономики Бауыржаном Кудайбергеновым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Основной темой обсуждения стали предстоящие налоговые реформы, включая повышение ставки НДС. Во встрече также приняли участие представители акимата, департамента госдоходов и депутаты маслихата.

Открывая встречу, директор Палаты предпринимателей Сабира Адамбекова напомнила, что президент поручил учитывать мнение бизнеса при разработке налоговых изменений. Заместитель акима города Айдын Каримов подчеркнул важность сбалансированного подхода, который позволит поддержать развитие предпринимательства и экономики.

Предложения правительства представил вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов.

«В Казахстане одна из самых низких ставок НДС. При том, что НДС является важнейшим источником доходов, в 2022 год на его долю пришлось всего 4% ВВП, что гораздо ниже среднего показателя по странам с сопоставимым уровнем доходов в 7%. Укрепление НДС не только увеличит доходы, но и снизит зависимость от волатильных нефтяных доходов и поможет финансировать программу страны по развитию инфраструктуры и индустрий», — сказал вице-министр.

Государственными органами предлагается увеличить общую ставку НДС до 16%, а для ряда отраслей ввести пониженную ставку в 10%, однако конкретный перечень таких отраслей пока окончательно не определен. Производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Также рассматривается снижение налоговой нагрузки для сферы здравоохранения.

В ходе встречи представители отраслевых советов предпринимателей выступили с вопросами и предложениями от лица бизнеса. В частности, член Регионального совета РПП г. Шымкент, руководитель ТОО «Ясли сад «Керемет-Оңтүстік» Диана Караманова предложила освободить соцучреждения от НДС или предоставить налоговые льготы, чтобы услуги оставались доступными. 

Глава «Ассоциации частных клиник города Шымкент и Туркестанской области» Ануарбек Маймаков отметил, что повышенная ставка в медицине может усложнить доступность медицинской помощи. 

Член отраслевого совета Даулет Канашаев отметил важность учета специфики легкой промышленности при внесении изменений в Налоговый и Предпринимательский кодексы РК. 

Подытоживая, вице-министр Бауыржан Кудайбергенов заверил, что все предложения будут собраны, проанализированы и учтены в работе.

#налоги #Шымкент #Правительство

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