Предлагайте, построим!

В Атырау в рамках «Бюджета народного участия» реализуются пять проектов. Все они связаны с реконструкцией детских игровых площадок.

Прием заявок на сайте акимата Атырау проводился в течение месяца. Поступило 15 проектных предложений, и почти все они касались ремонта и строительства детских площадок, обустройства тротуаров и дворового освещения. Экспертный совет для дальнейшего голосования одобрил 10 из них.

Объясняя причины отказа по пяти оставшимся, главный специалист сектора бюджетного планирования Раушан Башанова отметила, что на то есть несколько причин.

– Так как предполагается строить объекты общего пользования, то и земля, где будет реализовываться предложенный проект, должна находиться в коммунальной собственности. А когда городская архитектура исследовала данные участки, то оказалось, что они являются частной территорией, – отметила представитель городского акимата.

Еще одна причина отказа от конкретных проектов – их высокая стоимость. По правилам, она не должна превышать 10 000 месячных расчетных показателей. В связи с ростом МРП проекты на следующий год просто не «помес­тились» в бюджет.

По словам Раушан Башановой, в рамках «Бюджета народного участия» предложения принимаются по восьми категориям. Это озеленение, обустройство территорий, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, закладка, ремонт и освещение мест общего пользования.

Также проектами могут предусматриваться ликвидация свалок, установка и ремонт беседок, лавочек, урн, оборудования и конструкций для детских игр и отдыха взрослых, спортивных объектов...

На 2023 год отобрано уже семь проектов. Они связаны с обуст­ройством спортивно-тренировочных площадок в двух микрорайо­нах города (каждая стоимостью 25 млн 726 тыс. тенге), футбольных площадок в трех пригородных населенных пунктах по той же цене, детских игровых площадок в двух микрорайонах общей стоимостью 14,3 млн тенге.