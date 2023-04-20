Предполагаемого организатора тайника с оружием установили акмолинские полицейские

Схрон с оружием обнаружили в городе Кокшетау. Арсенал оружия был спрятан в багажнике неисправного автомобиля на территории частного дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

18 апреля сотрудники акмолинского управления по борьбе с организованной преступностью нашли в багажнике неисправной автомашины ВАЗ-2114 тайник с оружием. В нем находились гладкоствольный одноствольный обрез ружья ИЖ-К 16-го калибра, гладкоствольный двуствольный обрез ружья ТОЗ-БМ 16-го калибра, пистолет ТТ и аэрозольный пистолет Удар-М2 с патроном.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи «Незаконное приобретение и хранение оружия». Полицейские установили 32-летнего местного жителя, его причастность к хранению оружия проверяется.

Изъятое оружие направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, оперативники выясняют, как найденные ружья и пистолеты оказались в Кокшетау. Расследование продолжается.