Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах

В этом году в районе цены по сравнению с 2022 годом выросли на 15–88%, в среднем – на 31%. «Мы вынуждены отказаться от некоторых продуктов. Решение оставить родительскую плату на прежнем уровне напрямую отразилось на рационе детского питания», – признается предприниматель Ольга Бесчестная.

Как выяснили в Палате предпринимателей, несмотря на то что с начала года прошло больше пяти месяцев, областная исполнительная власть до сих пор не зарегистрировала постановление о госзаказе на дошкольное воспитание и размере родительской платы. В областном управлении образования попытались сослаться на процедурные сложности, но факт остается фактом: предприя­тия, занимающиеся питанием в дошкольных учреждениях, понес­ли убытки. «Предприниматели смогут повысить плату только после того, как будет принят необходимый документ. Уже более полугода они недополучают значительные суммы», – подчеркнул представитель бизнес-сообщества Асет Адылхан.

В облуправлении образования заверили, что с учетом бюрократических процессов уже с сентяб­ря начнут подготовку документа, который будет актуальным на 2024 год. Размер госзаказа планируется изменить с учетом новой методики подушевого финансирования. По словам специалистов, он может вырасти на 30%.

