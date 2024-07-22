Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка

В регионе продолжается возмещение материального ущерба бизнесу, пострадавшему во время паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
На прошлой неделе под председательством руководителя областного управления предпринимательства Алмаса Салыкбаева состоялось заседание Региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам МСБ.
«Региональная комиссия рассмотрела материалы в отношении 6 субъектов бизнеса. Они расположены в городе Актобе и Темирском районе. Комиссия приняла решение удовлетворить 6 объектам и выплатить ущерб в размере 63,5 млн тенге. На сегодня, за все время работы региональной комиссии обратились 22 предпринимателя, 17 получили одобрение на возмещение ущерба на сумму 230,7 млн тенге», - говорится в сообщении.
В настоящее время в Актюбинской области из-за паводков с потерями столкнулись 69 субъектов. Напомним, что заявления на получение компенсации принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.