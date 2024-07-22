Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка

В регионе продолжается возмещение материального ущерба бизнесу, пострадавшему во время паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На прошлой неделе под председательством руководителя областного управления предпринимательства Алмаса Салыкбаева состоялось заседание Региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам МСБ.

«Региональная комиссия рассмотрела материалы в отношении 6 субъектов бизнеса. Они расположены в городе Актобе и Темирском районе. Комиссия приняла решение удовлетворить 6 объектам и выплатить ущерб в размере 63,5 млн тенге. На сегодня, за все время работы региональной комиссии обратились 22 предпринимателя, 17 получили одобрение на возмещение ущерба на сумму 230,7 млн тенге», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Актюбинской области из-за паводков с потерями столкнулись 69 субъектов. Напомним, что заявления на получение компенсации принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.